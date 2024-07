Salvati dai Vigili del fuoco due cani (uno già privo di sensi) da un incendio domestico

Tempestiva operazione di soccorso a Capo d'Orlando: rianimato un cane privo di sensi e incendio circoscritto a una sola camera dell'appartamento

Nella tarda serata di ieri, il comune di Capo d’Orlando è stato teatro di un tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Messina a causa di un incendio divampato in un appartamento. La squadra, proveniente dal Distaccamento di Sant’Agata Militello, si è mobilitata rapidamente con un’autopompa serbatoio (APS) e un pick-up dotato di modulo attrezzato.

All’interno dell’abitazione, durante le delicate operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno scoperto due cani che, a causa dell’inalazione dei fumi tossici, erano in condizioni critiche. Uno dei due animali, in particolare, aveva perso conoscenza e non respirava più. I soccorritori, dimostrando grande professionalità e prontezza, hanno immediatamente messo in salvo i cani e sono riusciti a rianimare l’animale privo di sensi utilizzando aria compressa e ossigeno.

Grazie all’efficace intervento, l’incendio è stato circoscritto e domato, limitandosi a danneggiare una sola camera dell’appartamento. I due cani, ora fuori pericolo, stanno bene e sono stati affidati alle cure dei proprietari.

Conclusa l’operazione di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata, la squadra dei Vigili del fuoco ha fatto rientro in caserma, lasciando dietro di sé un esempio di prontezza e dedizione al servizio della comunità.