Salvini a Messina per presentare “l’Italia dei Sì, progetti e grandi opere”

Il vicepresidente del Consiglio sarà in città venerdì 31 maggio

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sbarca a Messina per portare in Sicilia la sua visione per il futuro dell’Italia. “L’Italia dei Sì 2023-2032 – progetti e grandi opere in Italia” è il tema dell’evento che ha l’obiettivo di puntare i riflettori sui progetti infrastrutturali chiave che mirano a plasmare il paesaggio italiano nei prossimi anni. L’appuntamento nella Città dello Stretto è fissato per venerdì 31 maggio alle 10 al porto, più precisamente alla banchina Marconi, a bordo della nave Luigi Dattilo. Un luogo simbolico per una presentazione di altrettanto significato, poiché la Sicilia svolge un ruolo cruciale nel quadro delle infrastrutture italiane e nel piano di sviluppo nazionale.

Il tema, “L’Italia dei Sì 2023-2032”, suggerisce un approccio “propositivo e ottimista” verso la realizzazione di progetti ambiziosi che ad avviso del ministro possono dare un nuovo impulso alla crescita e al benessere del Paese. La presenza di Salvini in questa occasione intende sottolineare “l’importanza che il governo attribuisce alla Sicilia e al Mezzogiorno e alle sue esigenze infrastrutturali”.

I progetti che verranno presentati sono pensati “per migliorare la connettività e stimolare lo sviluppo economico: opere relative a trasporti, energia, ambiente e digitalizzazione, tutti settori fondamentali per garantire un futuro sostenibile e competitivo”. L’appuntamento messinese si inserisce in un contesto di ampio dibattito nazionale sull’importanza degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e sul ruolo chiave che svolgono nel favorire lo sviluppo socio-economico delle diverse regioni italiane. Sarà un’occasione importante per i cittadini siciliani e per tutte le parti interessate di comprendere meglio le prospettive e il valore che verranno offerte dai progetti infrastrutturali che saranno presentati.