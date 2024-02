Salvo pronto al rientro: “Reagiremo, non vedo l’ora”

Domenica arriva il Picerno e torna disponibile Salvo: "Non è stato facile accettare la squalifica, diamo il massimo per raggiungere la salvezza"

MESSINA – Il Messina continua l’avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio col Picerno. Avversario che lotta per la testa della classifica, i biancoscudati di mister Modica avranno nuovamente a disposizione Giuseppe Salvo, dopo le tre giornate di squalifica: “Non è stato facile accettare quella decisione, sia perché avevo trovato serenità mentale e fisica e poi non credo che tre giornate di squalifica siano state giuste. C’è sicuramente voglia di tornare in campo, ho aspettato due settimane e non vedo l’ora. Sono molto sicuro di me stesso e cercherò di dare sempre di più rispetto a quanto già fatto”.

Sulla fascia destra rientrato anche Lia: “Mi fido di Damiano (Lia, ndr) e cerco di apprendere molto da lui, è più grande ed ha esperienza, posso imparare molto”. La squadra durante l’assenza di Salvo ha ottenuto due vittorie e una sconfitta: “Faccio un plauso ai miei compagni che sono riusciti a fare bene in quella settimana, sicuramente c’è voglia di rifarci dopo l’ultima sconfitta”.

Infine Salvo ci ha anche detto come la squadra ha vissuto il ritorno alla sconfitta dopo sei risultati utili: “Dopo un percorso di miglioramento credo ci possa stare un mezzo passo falso, una sconfitta, e visti gli episodi, che non valuto, l’andamento della partita poteva cambiare. Il Messina è pronto a reagire a questa sconfitta e a dare il massimo per raggiungere la salvezza”.

La partitella del giovedì

Partitella a Bisconte giovedì pomeriggio subito dopo pranzo per gli uomini di Modica, ranghi misti con una squadra a provare il 4-3-3 e l’altra schierata con il 4-2-3-1. Jacopo Fumagalli era aggregato al gruppo per sostituire Pacciardi come centrale difensivo con quest’ultimo che ha lavorato a parte. Plescia unico assente al Marullo perché impegnato in riabilitazione in piscina, ma nella giornata di venerdì sarà regolarmente in gruppo.

Nell’allenamento sono andati in rete gli attaccanti Rosafio, Emmausso, Luciani e Signorile. Firmano una rete a testa anche Frisenna e Civilleri, quest’ultimo su rigore come fatto anche da Rosafio. In campionato non verranno concessi, ma in allenamento, col fischietto affidato a mister Modica, il Messina ne ha calciati due per non perdere definitivamente la speranza.

Articoli correlati