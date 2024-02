Il Messina si prepara alla sfida contro la prolifica vicecapolista Picerno

La formazione di Longo non perde in trasferta da nove partite e può contare sul prolifico Jacopo Murano, capocannoniere del girone C con 17 reti, che aveva segnato all'andata

MESSINA – Il Messina torna ad avere una settimana piena di allenamento per preparare la prossima sfida che si giocherà domenica alle ore 14 contro il Picerno. Formazione al momento vice capolista del girone C con 49 punti in classifica, 14 più del Messina, e che soprattutto può vantare tra le proprie file il capocannoniere del campionato, Jacopo Murano, a quota 17 reti.

Nella sfida di andata giocata al “Donato Curcio” di Picerno avevamo presentato al sfida facendo riferimento ai bomber di quel momento che erano appunto Murano già in testa a questa speciale classifica con otto reti e il nostro Vincenzo Plescia che arrivava dai gol pesantissimi che avevano piegato Avellino e Giugliano, due vittorie per 1-0. Successivamente a quella partita, che è stata l’unica in stagione in cui il Messina ha rimontato uno svantaggio iniziale conquistando dei punti, in riva allo Stretto c’è stato il momento di crisi e adesso si arriva alla sfida del “Franco Scoglio” dopo la sconfitta di Giugliano ma con una posizione in classifica che mette decisamente più tranquillità. Imperativo sarà comunque ritrovare la vivacità che questa squadra ha dimostrato di avere per affrontare al meglio un avversario che si presenta spavaldo.

I numeri del Picerno in stagione

Anche gli avversari nell’ultimo turno hanno subito uno stop, i lucani hanno perso in casa col Benevento per 2-1 e nel turno precedente hanno pareggiato 0-0 tra le mura amiche contro il Crotone. La settimana con il turno infrasettimanale ha fatto più male a loro che ai biancoscudati, l’ultima vittoria della squadra di mister Longo risale alla trasferta di Sorrento di quasi due settimane fa.

Proprio in trasferta i numeri della formazione prossima avversari del Messina sono buoni sei vittorie e cinque pareggi, solo due sconfitte arrivate l’8 ottobre scorso a Crotone e a Catania il 17 settembre. Sempre a Catania in Coppa Italia la sconfitta più recente lontano da casa l’8 novembre. Da quella sfida sono seguite sei partite giocate fuori casa in cui la formazione lucana non ha perso, in campionato è di nove la serie di partite senza sconfitte fuori casa.

Il Picerno gioca con il modulo 4-2-3-1 e ha una differenza reti molto in attivo essendo il secondo miglior attacco del girone, 40 reti, e la seconda miglior difesa insieme all’Avellino a quota 20 reti dietro la Juve Stabia (14).

I precedenti tra Messina e Picerno

I precedente tra le due squadre, tutti recenti in questi ultimi due anni, non sorridono ai biancoscudati che non hanno mai vinto: due sconfitte e tre pareggi. All’andata come già accennato il Messina rimontò una rete di svantaggio grazie alla rete su rigore di Emmausso che rispose alla rete, guarda un po’, di Murano. Il primo faccia a faccia tra le due compagini arrivò due stagioni fa in terra lucana con la vittoria in rimonta del Picerno. Al ritorno in casa il Messina rimontò ma non sorpassò e finì 1-1 al Franco Scoglio.

Nella passata stagione il Messina aprì la doppia sfida con una sconfitta di misura in casa, la terza consecutiva allora a cui ne seguirono purtroppo altre, firmata dal solo gol di Guerra. Al ritorno a Picerno invece i biancoscudati strapparono un prezioso pari per la loro classifica col punteggio che non andò oltre lo 0-0.

Info sulla prevendita

L’Acr Messina comunica che, agli abbonati che non hanno ancora ritirato la tessera, verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 12:00. Si comunica inoltre che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Picerno di domenica 25 Febbraio 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 12:30, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 24 Febbraio 2024 alle ore 19:00.

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia).

Curva Sud

• Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• Donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

