 Salvo Puccio nuovo direttore generale di Messina Servizi

Salvo Puccio nuovo direttore generale di Messina Servizi

Redazione

Salvo Puccio nuovo direttore generale di Messina Servizi

sabato 01 Agosto 2026 - 09:10

L'ex dg del Comune di Messina subentra a Michele Trimboli e riparte dopo aver tentato la scalata a sindaco di Giardini Naxos.

MESSINA – Messina Servizi ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Salvo Puccio, ex dg del Comune di Messina dimessosi dall’incarico mesi fa, contestualmente al sindaco Federico Basile (poi rieletto). Puccio, un fedelissimo di Cateno De Luca, ha partecipato alla selezione che è stata avviata dopo le dimissioni di Michele Trimboli. Quattro i partecipanti, ma alla fine a presentarsi al colloquio è stato solo lui. Recentemente Puccio è stato candidato a sindaco a Giardini Naxos, ma non è riuscito a vincere le elezioni. Ora torna in città, in un’altra società partecipata dopo i ruoli in Amam di diversi anni fa.

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