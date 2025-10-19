Sambiase-Acr Messina, Romano: “Lo spirito della squadra è non mollare mai”

Le parole del tecnico peloritano dal "Guido D'Ippolito" svela: "Elia doveva andare in tribuna, poi è stato determinante con l'assist"

LAMEZIA TERME – Il Messina mantiene l’imbattibilità lontano dalle mura amiche e con il quinto risultato utile consecutivo muove la sua classifica. Una sfida d’alta quota, visto che entrambe le formazioni hanno raccolto sul campo 13 punti in otto giornate, e in testa alla classifica ci sono tre squadre a 15 punti. Così mister Giuseppe Romano al termine della gara: “Non è vero che non è stato il miglior Messina, abbiamo cercato di fare la nostra partita fraseggiando e provando ad arrivare in area avversaria. Abbiamo avuto credo 60 minuti di possesso, palla siamo arrivati poco in area e abbiamo concluso poco. Questa squadra ha questo spirito non molla mai e ci crede fino all’ultimo. Oggi non era facile recuperarla e devo fare i complimenti a tutti anche a chi è entrato, contento di avere questo gruppo e continuiamo su questa strada che ci porterà a soddisfazioni. Roseti è l’unica punta di riferimento in questa squadra, gli altri sono esterni, ho dovuto rivoluzionare la formazione, davanti non abbiamo grande peso e fisicità. Questa squadra nelle difficoltà ha sempre lavorato con impegno, professionalità e ci tengono alla maglia. Dobbiamo essere umili, operai, cattivi e affamati per risalire la classifica, dobbiamo disinteressarci delle questioni societarie”.

Un calciatore che non doveva essere in partita alla fine è decisivo: “Elia doveva andare in tribuna – spiega mister Romano – in distinta ce ne vanno venti, poi l’assenza di Roseti ho messo Elia in panchina, ha dimostrato grande professionalità dimostrando il piglio giusto, merito a lui che non si è demoralizzato e ci ha dato quest’opportunità di riacciuffare la partita in maniera meritata. Il pari credo sia giusto, non siamo stati brillanti negli ultimi trenta metri e non li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo sempre cercato di giocare girando la palla ma senza profondità e siamo stati un po’ sterili, dobbiamo sopperire perché non abbiamo riferimenti davanti”.

Sulla situazione societaria in evoluzione il mister aggiunge: “La nuova proprietà ci può dare stabilità sul presente e futuro. Li conosceremo in settimana e ci parleremo. Non era facile per i ragazzi restare in questa situazione ad inizio stagione, giocare per il Messina ti porta entusiasmo e motivazione e ci stanno dando delle soddisfazioni”.

*fonte dichiarazioni “Radio Studio 55”