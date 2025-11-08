San Ferdinando protagonista della formazione e del lavoro nel Mezzogiorno

L’obiettivo dell’evento è favorire il dialogo tra istituzioni, università, scuole e imprese per costruire percorsi di alta formazione



San Ferdinando si conferma punto di riferimento calabrese per la formazione professionale, l’innovazione tecnologica e l’occupazione giovanile. Lunedì 17 novembre, dalle 9:30 alle 13:30, presso il Palazzo di Città di San Ferdinando, si terrà l’iniziativa “Calabria in Sviluppo. Un Patto per il Lavoro”, promossa dalla Fondazione Mask ITS Academy con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di San Ferdinando, dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di Confindustria Reggio Calabria.

L’obiettivo dell’evento è favorire il dialogo tra istituzioni, università, scuole e imprese per costruire percorsi di alta formazione, orientamento al lavoro e crescita personale, valorizzando i talenti dei giovani calabresi e contrastando la fuga di competenze dal Sud Italia.

Il ruolo strategico di San Ferdinando e della Fondazione Mask ITS Academy

Il Sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, ha sottolineato come la città voglia diventare un hub permanente di dialogo istituzionale, dove enti pubblici e privati collaborano per costruire un futuro di sviluppo sostenibile e innovazione tecnologica.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il ruolo della Fondazione Mask ITS Academy, impegnata nella realizzazione del nuovo Campus di alta formazione in collaborazione con la Columbia University, e dei laboratori di alta tecnologia, destinati a rendere San Ferdinando una vera culla della formazione specialistica del Mezzogiorno.

Istituzioni e imprese insieme per l’occupazione giovanile

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Gianluca Gaetano, del Presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio e dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese.

Seguirà l’intervento di Domenico Napoli, Direttore della Fondazione Mask ITS Academy, che illustrerà i nuovi percorsi formativi ITS e i risultati raggiunti in termini di placement occupazionale, con un tasso superiore al 90%.

Apertura dello Sportello di Orientamento e Ricezione Curricula

Un momento chiave dell’evento sarà l’apertura dello Sportello di Orientamento e Ricezione Curricula presso il Palazzo di Città di San Ferdinando. Lo sportello offrirà consulenza formativa e professionale a studenti, diplomati e laureati, mettendo in contatto diretto i giovani con il mondo delle imprese e della formazione tecnica avanzata.

Nuovi corsi ITS: innovazione, sicurezza informatica e intelligenza artificiale

Tra le novità presentate dalla Fondazione Mask ITS Academy, presieduta da Domenico Vecchio, spiccano i corsi dedicati a:

Analisi OSINT e sicurezza informatica per imprese e PA;

per imprese e PA; Governance e compliance in materia di sicurezza delle informazioni;

in materia di sicurezza delle informazioni; Intelligenza artificiale applicata ai servizi bancari.

Questi percorsi rilasciano un Diploma Tecnico Superiore riconosciuto a livello europeo e sono progettati per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Tavola rotonda e Premio “San Ferdinando – Stelle Sviluppo del Sud”

L’evento ospiterà una tavola rotonda con rappresentanti del mondo accademico e industriale, tra cui Giuseppe Zimbalatti (Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria), Giovanni Cannata (Rettore Unimercatorum), Claudio Ragno (Gruppo Prisma), Pietro Ventura (Medtec Srl), Stefano Pesce (Comau) e Antonella Iunti (USR Calabria).

Durante la giornata saranno consegnati i Diplomi ITS agli allievi del corso “Tecnico Superiore dei Servizi Informatici, della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi”, e il Premio “San Ferdinando – Stelle Sviluppo del Sud” a Claudio Gubitosi, ideatore del Giffoni Film Festival, per il suo contributo alla valorizzazione del talento giovanile del Sud Italia.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che illustrerà l’impegno della Regione per favorire l’occupazione giovanile, la formazione tecnica avanzata e lo sviluppo sostenibile del territorio.







