San Fratello, Cc scoprono allacci abusivi all’acquedotto

Due uomini denunciati perché sorpresi a rubare acqua dalla rete idrica. Altri giovani denunciati per droga

SANTO STEFANO DI CAMASTRA- Si erano allacciati abusivamente all’acquedotto comunale: sono stati denunciati per furto aggravato in concorso due uomini scoperti dai Carabinieri a rubare acqua dalla rete idrica pubblica. I due sono stati sorpresi da una pattuglia della Compagnia di Santo Stefano di Camastra nel corso dei servizi straordinari effettuati durante il fine settimana tra Cesarò, San Teodoro e San Fratello.

Al volante senza patente

Nei due giorni di controlli sulle strade, i militari dell’Arma hanno scoperto anche due persone alla guida senza patente e con un coltello vietato. Uno di loro non era la prima volta che veniva sorpreso al volante senza la patente.

Ancora un sequestro di crack

I carabinieri hanno controllato complessivamente più di 170 veicoli e oltre 200 persone, rinvenendo anche diversi grammi di sostanze stupefacenti. In particolare un giovane è stato sorpreso con 5 grammi di crack e una dose di cocaina addosso: è stato denunciato. Altri due ragazzi sono stati segnalati come assuntori di droga alla Prefettura perché trovati in possesso di oltre 2 grammi di hashish e circa un grammo di marijuana.

Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.