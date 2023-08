San Luca. Tre escursionisti si erano persi nel Parco d'Aspromonte, ritrovati grazie all' sms locator - Tempostretto

I tre escursionisti sono stati ritrovati grazie all'attivazione della procedura di geolocalizzazione attraverso l'invio di un Sms Locator

SAN LUCA – Sono stati ritrovati i tre turisti appartenenti ad una associazione di Gioia Tauro che si erano persi ieri pomeriggio durante una escursione in zona Montalto nel comune di San Luca, nel Parco Nazionale d’Aspromonte.

Allertati per il mancato rientro dei tre escursionisti, una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, già presente sul territorio per il servizio di “Pronto Intervento”, attività che assicura un presidio a Gambarie d’Aspromonte con la presenza di tecnici di soccorso, mezzi e attrezzature ed un intervento tempestivo, in caso di chiamata di soccorso, in qualsiasi area montana e impervia del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è intervenuta riuscendo, in tempi brevi, ad individuare i dispersi grazie all’attivazione della procedura di geolocalizzazione attraverso l’invio di un Sms Locator, inviato dalla Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha permesso l’individuazione dei dispersi. Gli escursionisti ritrovati in buone condizioni dalla squadra di soccorso, sono stati accompagnati alle loro auto.