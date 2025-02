San Marco d’Alunzio. Senso unico alternato sulla Sp 160 per lavori

Dal 19 febbraio semaforo nel tratto compreso tra i km 4.300 e 4.700

Dal 19 febbraio e fino alla fin dei lavori sulla Strada provinciale 160 a San Marco d’Alunzio si circolerà a senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 4.300 e il km 4.700.

Il provvedimento viario è della Città metropolitana di Messina, per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione parziale del tombino di raccolta delle acque meteoriche. Per consentire le operazioni al cantiere sarà posto un semaforo che regolerà la circolazione.

L’obiettivo è quello di garantire un adeguato deflusso delle acque piovane ed eliminare ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico. L’intervento, realizzato dalla Città Metropolitana di Messina e finanziato con fondi Masterplan “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina”, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’importante arteria stradale che include il consolidamento dei muri di sostegno e il rifacimento del manto stradale.



“I lavori sulla strada di collegamento con San Marco d’Alunzio – spiega il sindaco metropolitano Federico Basile – sono il frutto dell’attività di programmazione adottata in questi anni, che punta a riqualificare le strade provinciali del territorio metropolitano. Stiamo intensificando l’avvio dei cantieri per accelerare sempre più la messa in sicurezza della vasta rete stradale di nostra competenza”.