San Matteo Basket al secondo posto dopo il girone d’andata

In Serie B femminile dopo la sconfitta all'esordio la formazione peloritana ha trovato cinque vittorie consecutive

MESSINA – Si conclude un positivo girone d’andata per la San Matteo Basket. La formazione che milita nel campionato di Serie B femminile è momentaneamente al secondo posto in graduatoria con 10 punti frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta in sette giornate previste, avendo osservato come le altre formazioni un turno di riposo. Tra le sue file spiccano Manuela Raffaele con 14 punti di media a partita e in doppia cifra in questa particolare classifica anche Renata Melita con quasi 11 punti.

La squadra della presidente e allenatrice Simona Grillo è stata sconfitta solo all’esordio in trasferta contro Egadi Yacht (50-73) poi sono seguite cinque vittorie consecutive, tre in casa dove è imbattuta contro Viagrande (60-59), Stella Basket Palermo (40-29) e nel derby col Gonzaga (60-33). Due in trasferta contro Katane Basket (63-58) e nell’altro derby, valevole come ultima del girone d’andata, contro l’UniMe in una sfida spuntata per San Matteo all’over time (50-49).

Domenica San Matteo contro Egadi Yacht

Già nella giornata di domenica riprenderà il girone di ritorno in casa contro la Egadi Yacht, la formazione capolista e a punteggio pieno visto che è imbattuta del girone e l’unica contro cui San Matteo ha conosciuto la sconfitta. Alla palestra comunale di Ritiro sul viale Giostra coach Simona Grillo domenica 15 dicembre ore 18:30 la palla a due.

La classifica del girone unico di Serie B femminile: Egadi Yacht 12 punti, San Matteo 10, Viagrande 8 punti, Stella Basket Palermo 6 punti, Katane 4 punti, Ssd UniMe 2 punti, Gonzaga 0 punti.

Immagini in questo articolo di Keiser Manguerra,

dalla pagina Facebook San Matteo Basket