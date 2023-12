San Matteo Giostra, l'albero di Natale spoglio. "Se non lo addobba il Comune lo faremo noi" - Tempostretto

La richiesta del consigliere Giovanni Bucalo

MESSINA – Un albero di Natale è stato posizionato anche in piazza San Giovanni Bosco, davanti alla chiesa di San Matteo, a Giostra. Ma è un albero “spoglio e non addobbato”. Giovanni Bucalo, consigliere della V Municipalità, l’ha segnalato a Messina Servizi (e lo abbiamo fatto anche noi), finora senza risultati.

Sottolinea il consigliere: “L’albero era destinato ad una piazza centro di aggregazione per molti giovani della zona che frequentano la parrocchia e che sono impegnati in attività sociali volte a valorizzare un territorio “bistrattato” e che necessità di essere oggetto d’attenzioni anche da parte dell’amministrazione al pari delle zone centrali. In assenza di un intervento tempestivo di sostituzione dell’albero, provvederò io, con il sostegno della parrocchia, ad acquistare un albero che possa arricchire e far sentire aria di festa nella piazza e al rione di Villa Lina”.