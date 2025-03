San Matteo Messina sconfitta nell’andata della semifinale playoff

La formazione peloritana incassa una pesante sconfitta in casa di Viagrande, rtra una settimana gara due al PalaRitiro

MESSINA – Una serata da dimenticate per la San Matteo Lucchesi Serramenti. La formazione di coach Simona Grillo sfidava Viagrande nella semifinale playoff ma ha subito una sconfitta per 71-45. La fotografia di una serata negativa, in cui nulla ha funzionato come doveva per le peloritane che non vincono neanche un quarto e pareggiano soltanto il quarto quarto 22-22 che è anche il migliore in chiave realizzativa. Nessuna scusante, solo la consapevolezza che in Gara 2 servirà un cambio di passo deciso per rimettere in equilibrio la serie. Sfida in programma domenica prossima alle ore 20:30 davanti al proprio pubblico nella palestra comunale di Ritiro.

Viagrande – San Matteo 71-45

L’inizio gara è subito in salita: servono quasi 8 minuti prima di trovare il primo canestro dal campo, e il primo quarto si chiude con appena 6 punti realizzati. Dall’altra parte, Viagrande parte forte, mandando a referto sei giocatrici già nei primi 10 minuti e chiudendo a 16. Nel secondo periodo, Cascio e compagne tentano di reagire, ma ogni sforzo viene immediatamente vanificato da una scatenata Spampinato (9 punti nei 10 minuti). Il divario si allarga e all’intervallo lungo il tabellone segna 32-17.

La ripresa segue lo stesso copione del primo quarto: la strada verso il canestro resta un enigma per le biancorosse, che mettono a referto ancora solo 6 punti. Mikulska guida Viagrande, che allunga ulteriormente il divario. L’ultimo quarto serve solo per aggiornare i tabellini personali: coach Guadalupi concede minuti a tutta la squadra, mandando in campo tutte le sue giocatrici. Renata Melita, con 16 punti nell’ultimo periodo, è l’unica nelle fila di coach Grillo a non arrendersi e lottare fino alla fine.

Tabellino

Arbitri: Cappello & Sguali.

Parziali: 16-6, 16-11, 17-6, 22-22.

Viagrande: Chorna 8, Cavallaro 0, Lo Certo 5, Spampinato 18, Rizzo 1, Mikulska 18, Bosio 6, Catanzaro 0, Lemongang 8, Paradiso 0, Roccasalvo 7, Clementi 0.

Coach: Giuseppe Guadalupi.

San Matteo Lucchese Serramenti: Morabito 0, Essouisy 6, Mercancini 0, Ingrassia 0, Cosenza 3, Vinci 0, Cascio 4, Arigo 3, Melita Re. 25, Polizzi 0, Melita Ra. 4, Cafarella 0.

Coach: Grillo. Assistenti: Lucchesi, Bonaccorsi. Preparatore fisico: Cordaro

