San Piero Patti stabilizza i lavoratori Asu, in attesa da 25 anni

In 11 festeggiano il traguardo del contratto a tempo indeterminato. Soddisfatta la sindaca Marchello

I lavoratori ASU del Comune di San Piero Patti sono stati stabilizzati e dal prossimo primo gennaio prenderanno servizio con lo status di dipendenti a tempo indeterminato. Un traguardo atteso dopo ben 25 anni di impiego.

Gli undici lavoratori interessati hanno firmato i nuovi contratti di lavoro alla presenza del sindaco Cinzia Marchello e degli assessori Di Bella e Pantano. Poi la gioia di tutti, al momento del brindisi.

Traguardo del contratto a tempo indeterminato

I lavoratori, ormai ex ASU, rappresentano una risorsa fondamentale per la macchina amministrativa – spiega il municipio di San Piero Patti in una nota ufficiale in quanto sono impiegati in diversi servizi amministrativi e manutentivi. La firma del contratto e la stabilizzazione rappresentano quindi un atto importante che rafforza l’organizzazione del comune e garantisce la continuità dei servizi in settori fondamentali per i cittadini.

Sindaca Marchello soddisfatta

“Quello di stabilizzare i lavoratori ASU – afferma la prima cittadina – era un punto fondamentale del nostro programma elettorale: lo ritenevamo un diritto per questi lavoratori che da anni sono al servizio della comunità e che si sono sempre vista negare la prospettiva della definizione del loro rapporto di lavoro. E soprattutto questi lavoratori rappresentano una risorsa per il nostro ente da valorizzare il più possibile. Con tenacia siamo riusciti a concretizzare questo obiettivo nel segno del rispetto della dignità del lavoro. Oggi auguriamo a questi dipendenti di proseguire in modo proficuo e con maggiore serenità il loro lavoro nel nostro ente”.