San Saba, “legano le zampe di un gatto e lo fanno annegare”

La carcassa dell'animale è stata ieri avvistata a Sant'Agata

MESSINA – “Ho appreso con rammarico in queste ore dell’atto crudele che si è consumato sulla spiaggia di San Saba Messina, dove un gatto è stato legato dalle zampe e fatto annegare. Questi atti di crudeltà vanno condannati e repressi e chiedo a tutti coloro che hanno assistito a questa scena di collaborare con le autorità competenti per identificare i responsabili di questo atroce gesto”. A fare questa dichiarazione è Carlo Callegari, dirigente nazionale del Partito animalista italiano.

Non a caso ieri la carcassa di un gatto è stata avvistata nella zona di Sant’Agata, in mare, con tanto di odori insopportabili. Più di un cittadino ha avvisato polizia municipale, Capitaneria di porto e Messina Servizi, che per motivi diversi non potevano intervenire, ed è poi è stato un altro cittadino a togliere la carcassa dalla spiaggia e posizionarla in spiaggia. E temiamo che sia ancora lì.