San Salvatore di Fitalia. Le emozioni per la Via Crucis vivente FOTO - Tempostretto

Tanti partecipanti alla rappresentazione della Passione di Gesù

160 figuranti e tanti pellegrini. Una processione per le vie di San Salvatore di Fitalia per rappresentare la Via Crucis vivente, a vent’anni dall’ultima volta.

La Passione di Gesù tratta dal Vangelo secondo Matteo, con la regia di Sergio Catania e il supporto della parrocchia Ss. Salvatore e Santa Maria, col parroco Placido D’Omina.

L’itinerario: la Presentazione in piazza Sant’Antonio, l’Entrata a Gerusalemme in piazza Mattarella, l’Ultima Cena nella chiesa di Santa Maria, l’Orto degli Ulivi ed il Sinedrio nel Rione Pietà, la Condanna nella chiesa del Santissimo Salvatore, la Prima Caduta in via Colonnello Musarra, l’Incontro con la Madre in Largo Addolorata, il Cireneo in via Conte Alessandro, la Veronica nel Rione Pietà, la Seconda Caduta in corso del Popolo, le Pie Donne in Largo Parco, la Terza Caduta nella discesa San Calogero, la Crocifissione e la Morte di Gesù a San Leonardo e infine la Resurrezione in piazza Ospedale.