Sangiuliano-Boccia, quella foto a Taormina con il consulente messinese Fabio Longo

Faceva parte dello staff del ministro e c'è in una delle immagini simbolo del periodo ora chiacchierato

Il messinese Fabio Longo è abituato a frequentare Rai e Mediaset come autore e nell’area editoriale. Poi il salto al ministero della Cultura come esperto nella comunicazione e, proprio con questo ruolo, è presente in una delle foto più viste da quando si discute del caso Sangiuliano-Boccia e delle trasferte. Trasferte come quella a Taobuk. E l’ex ministro ha precisato di avere sempre provveduto alle spese di Maria Rosaria Boccia. La foto in questione immortala i due a Taormina con lo stesso Longo e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino.

In un’intervista con Messina Today, l’ormai ex consulente, classe 1983, decaduto con l’arrivo del neo ministro Alessandro Giuli, ha fatto sapere di essere stato bloccato sui social, solo lui, dall’imprenditrice campana. E che aveva subito valutato con “diffidenza”, perché delicata, la situazione che si era creata con al centro Boccia. Quest’ultima ha smentito d’essere stata l’amante del ministro (fonte La Stampa), dopo aver dato forfait al programma di Rete 4 “Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer.

In ogni caso, la situazione è tutt’altro che è chiusa. E, dopo la denuncia presentata dal parlamentare dei Verdi Bonelli, come atto dovuto, Sangiuliano è indagato per peculato, rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio. In discussione è se Boccia fosse coinvolta in attività istituzionali anche senza un incarico formale (fonte Ansa).

Di sicuro, al di là degli aspetti giudiziari, un pasticcio politico dall’enorme impatto mediatico.

Foto tratta dal profilo instagram di Maria Rosaria Boccia.

