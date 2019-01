Ok del Ministero alla Rete ospedaliera. Galluzzo: Premiato impegno del governo

Via libera del Ministero della salute alla Rete ospedaliera siciliana varata nei mesi scorsi. Era l'ultimo passaggio prima dell'entrata in vigore della rimodulazione della rete. A Messina, lo ricordiamo, l'Hub di secondo livello è il Policlinico, mentre Irccs-Piemonte e Papardo sono presidi di primo livello. In provincia la battaglia è stata tutta sul mantenimento del presidio sanitario di Barcellona ed oggi, è il deputato regionale Pino Galluzzo, componente Commissione Ars sanità a commentare positivamente: "Il governo Musumeci aggiunge un altro importante traguardo ai risultati già raggiunti. Per quello che riguarda il nostro territorio, le istanze sono state ascoltate: siamo riusciti a mantenere l’ospedale di Barcellona presidio di base e tutte le strutture della provincia di Messina, aumentando i servizi. Viene premiato il percorso virtuoso intrapreso dal nostro governo anche nel campo della sanità, dove grazie al lavoro dell’assessore Ruggero Razza e della sua squadra sono stati centrati obiettivi importanti, tra cui la stabilizzazione di centinaia di precari, la nomina con criteri trasparenti e meritocratici dei nuovi direttori generali, l’avvio di un nuovo modello organizzativo del 118 e dell’emergenza-urgenza. Il prossimo passo sarà l’ulteriore potenziamento degli organici delle aziende sanitarie siciliane, con migliaia di nuove assunzioni nei prossimi mesi tramite nuovi concorsi».