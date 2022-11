Sanità in Sicilia, Leanza: "Situazione disastrosa" VIDEO - Tempostretto

Il punto del deputato regionale del Pd: "Bisognerà lavorare in un legislatura complicata. I Pua? Servizi essenziali"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “Una situazione disastrosa”. Il neo-deputato del Pd all’Ars Calogero Leanza definisce così il momento attuale della sanità regionale. Intervenuto in occasione della protesta degli operatori Pua, Punti unici d’accesso, che chiedono alle istituzioni la proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre, Leanza ha parlato di quanto difficile sia la situazione: “Sono riuscito a entrare e diventare vicepresidente della commissione sanità perché sarà questa la mia priorità”.

Leanza: “Sanità regionale distrutta dal Covid”

“La sanità regionale – spiega Leanza – è stata distrutta a seguito del Covid. Non ci sono strutture funzionanti e non possiamo consentirlo. Dobbiamo lavorare perché ritorni a essere una sanità efficiente. Sui Pua? Sono servizi essenziali. Non guardo solo al lato dei lavoratori ma a quello degli utenti: molti di loro hanno disabilità gravissime, è fondamentale garantire loro rispetto e attenzione. Sta a noi garantire continuità, senza andare più in proroga e trasformando la fase emergenziale in ordinaria amministrazione”.

Per il parlamentare del Partito democratico, i primi giorni nella nuova avventura all’Ars: “Sono stati giorni emozionanti ma sappiamo quanto sarà difficile. Sarà una legislatura complicata, ma io sono pronto a lavorare per le istanze del territorio messinese”.

