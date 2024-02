Sanremo 2024, Teresa Mannino con gli abiti del messinese Fausto Puglisi

Il designer è il direttore creativo di Roberto Cavalli. La comica ha ironizzato: "Ha vestito JLo e Taylor Swift, ora la sua carriera è finita con me"

La comica Teresa Mannino ha co-condotto al fianco di Amadeus la terza serata del Festival di Sanremo e ha sfoggiato abiti che parlano siciliano. Anzi messinese, perché la firma dei suoi outfit è quella di Fausto Puglisi, designer e director di Roberto Cavalli (che veste anche Alessandra Amoroso). La stessa attrice lo ha citato (ma senza nominarlo, per non incorrere in polemiche dopo il caso John Travolta), salendo sul palco a inizio serata, ironizzando: “Lui è lo stilista di Taylor Swift, Jennifer Lopez, Michelle Obama… e Teresa Mannino. Cioè ha iniziato con Whitney Houston e ha finito con me. Perché oggi finisce, lo sai no?”.

Puglisi vanta una lunga carriera nella moda. Nato nel 1976 in riva allo Stretto, si è da anni stabilito in California e in generale negli Stati Uniti. Ha vestito decine di star internazionali, tra cantanti e attrici. Celebre il cappotto nero indossato da Madonna in molti eventi lungo la sua carriera.

Articoli correlati