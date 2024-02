Sanremo, gli abiti di Angelina Mango ideati dal messinese Marco De Vincenzo

La giovane cantante ha convinto sul palco per la sua canzone "La noia", ma anche per un look audace, firmato dal designer e direttore creativo di Etro

SANREMO – Ha stupito con un brano firmato insieme a Madame e Dardust, oltre che con un’esibizione da veterana sul palco dell’Ariston nonostante la giovane età. Angelina Mango è di diritto tra le favorite della 74esima edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 6 febbraio. Messina potrebbe avere un motivo in più per tifare per la giovane cantante: il suo look. Il vestito sfoggiato sul palco per la prima serata e tutti gli outfit che mostrerà durante la kermesse canora portano la firma di Marco De Vincenzo, designer messinese e direttore creativo di Etro.

Nel descrivere l’abito, il sito specializzato Cosmopolitan l’ha definita una “mise elegante”. E ancora: “Un vestito lungo a maniche lunghe dalla silhouette attillata, interamente rivestita da un esplosivo mix di texture e pattern multicolor dal gusto tribale. Alcuni dettagli rimandavano alle stampe presenti sull’ensemble sfoggiato dalla cantante durante il red carpet inaugurale del Festival”.