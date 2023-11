Santa Teresa di Riva. Un successo il torneo di Ognissanti - Tempostretto

Nel giorno di Ognissanti al Comunale di Santa Teresa 41 squadre partecipanti si sono sfidate in un torneo di calcio giovanile

SANTA TERESA DI RIVA – È stata un’arena di calcio giovanile a cielo aperto. Uno spettacolo di colore, di entusiasmo e gioia in campo, ma anche in tribuna con tante famiglie. La “All Saints’ Day Cup” – prima tappa della Superlega Csain – ha colto nel segno. Il ponte di Ognissanti ha coinvolto a Santa Teresa, nello splendido Comunale, 41 squadre, 32 squadre del territorio messinese e nove del Comitato di Catania. Un evento che ha aggregato coinvolgendo quasi un migliaio di persone tra atleti, tecnici, dirigenti e genitori (nonni compresi).

Un impegno certosino con gare a ripetizione per un calendario che si è snodato per 10 ore. Lo staff Csain Sicilia (Centri Sportivi aziendali industriali) di calcio può ritenersi soddisfatto. Un grande risultato per Giuseppe Lombardo, coordinatore nazionale; Andrea Argento, supervisore dell’evento insieme con Erman Calafati; Teresa Chiara e Davide Iacuzza. L’evento rientrava nel progetto “Tornare a Vivere in libertà”, promosso dallo Csain e finanziato dal Dipartimento per lo Sport. In quest’ottica visto il grande impegno profuso si è espresso in modo entusiasta il vice presidente nazionale vicario dello Csain Salvo Spinella, per i canoni progettuali rispettati in pieno con “All Saints’ Cup”, l’evento di sport, aggregazione e valori.

Il referente della delegazione di Messina dello Csain, Antonio Celona, si è complimentato per lo straordinario successo di pubblico con 15 società al via, e per la presenza di tante famiglie che hanno scelto Santa Teresa e l’offerta sportiva proposta. E a tal proposito l’assessore allo Sport, Ernesto Sigillo, intervenuto alla premiazione, ha aperto a possibili e futuri eventi.

I risultati

Questi i risultati.

Under 15: 1) Messina Sud 6; 2) Passion Sport 3) Sara. Dal quarto posto in poi Catenanuova (ennese al via), Adernò e New Team.

Under 13: 1) Accademia Messina 6; 2) Sport Project Academy (società che ha promosso l’evento a livello locale) 3) Camaro Bianco. Dal quarto posto: Messina Sud, Camaro, Galbato, Passion Sport, Pro Calcio e St. Cecilia.

Under 11; finale in famiglia per l’Accademia Messina con le sue due squadre (vittoria della squadra nera). Terzo Camaro che supera Sc Sicilia 2-0. Dal quinto posto in poi si classificano Sport Project Academy bianco e giallo, Passion Sport, Sport Project Academy blu, Messina Sud, Galbato Academy.

Accademia Messina prima nell’Under 7 (su Sport Project Academy, Messina Sud, Passion Sport e Galbato) e nell’Under 9 (su Sc Sicilia, Messina Sud e Camaro).