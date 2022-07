Santa Teresa. La Jonica riparte in Eccellenza da Emanuele Ferraro nuovo allenatore - Tempostretto

I leoni giallorossi ripartono da Emanuele Ferraro quale prossimo allenatore. Il tecnico e il ds Micari aprono ai giovani: "Valorizziamo la nostra cantera"

SANTA TERESA DI RIVA – La Jonica Fc squadra che nella passata stagione ha assaporato la Serie D fermandosi ai playoff nazionali, ripartirà dall’Eccellenza. La squadra del comprensorio jonico ha salutato nelle settimane passate il “profeta” Michele Campo. L’allenatore barcellonese che ha guidato la squadra per un anno ed è riuscito ad ottenere il secondo posto nel girone B di Eccellenza siciliana.

Ripartirà nuovamente da questa categoria la Jonica per cercare un nuovo assalto promozione che per tutto il comprensorio sarebbe storico. A guidare dalla panchina la squadra non più Michele Campo, che lascia tra gli altri un gruppo di argentini davvero affiatato, ma toccherà a Emanuele Ferraro. L’allenatore tenterà la scalata verso la Serie D, dove ha allenato per qualche settimana sulla panchina del Football Club Messina, in una situazione certamente non serena. Poi l’esperienza a Biancavilla, ultimo suo impegno prima dell’approdo a Santa Teresa.

Ad affiancarlo nello staff, come preparatore dei portieri Giuseppe Allegra, cresciuto calcisticamente a Santa Teresa è stato prima da portiere e poi da allenatore un maniaco nella cura dei particolari. A provare a perfezionare la rosa sarà invece Salvatore Micari, presentato quale nuovo direttore sportivo dei giallorossi jonici. Pensando alla squadra che ha in mente Micari ha dichiarato: “Valorizziamo i giovani del territorio puntando sulla nostra cantera”. Nella passata stagione diversi gli under che hanno esordito in prima squadra e per due di loro, Maccarone e Leotta, è arrivata la convocazione al raduno nazionale.

Emanuele Ferraro nuovo allenatore della Jonica

“Arriva un tecnico giovane, preparato e motivatissimo. Figlio della nostra terra, a spallate con grandi sacrifici, ed a suon di gol, si è fatto valere nei campionati professionistici nazionali e non solo. Divenendo per curriculum forse il calciatore cittadino più blasonato”, così è presentato dalla società il santateresino Emanuele Ferraro.

Dalle sue prime parole traspare l’orgoglio di allenare la squadra del territorio in cui è cresciuto: “Sono nato su questi campi e su questa terra. Quando mi è stata prospettata questa opportunità – dichiara Ferraro – ho accettato con grandissimo entusiasmo. Mi inorgoglisce il fatto di partecipare ad un progetto che mi permette di valorizzare il nostro territorio. Cercherò di farlo portando la mia esperienza fatta sul campo”.

Sugli obiettivi della squadra e come primo messaggio ai tifosi dice: “Sicuramente non presteremo il fianco a nessuno, faremo una squadra competitiva e colgo l’occasione per fare i complimenti a chi ha lavorato lo scorso anno. Ma adesso dobbiamo pensare al futuro prossimo, ci aspetta un nuovo campionato. Cercheremo di essere competitivi per dare più soddisfazioni possibile al nostro pubblico e portare alto il nome del nostro territorio. Saremo aperti – conclude il nuovo allenatore della Jonica, confermando le parole del ds Micari – per dare una possibilità importante in questo campionato difficile di Eccellenza ai giovani”.