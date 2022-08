Santa Teresa. Nasce "Sport Project Academy" dedicato al settore giovanile - Tempostretto

Realtà calcistica e non solo che riguarda ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni di età. "Un'opportunità per famiglie e bambini"

SANTA TERESA DI RIVA – Il sogno è diventato realtà e nei giorni scorsi a Villa Ragno è stato presentato il nuovo progetto “Sport Project Academy” dedicato al settore giovanile. Era un sogno, adesso è una realtà di calcio, ma non solo, di lavoro, impegno, un progetto fatto di professionisti, di competenze, ma soprattutto crescere insieme, rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 anni a i 12 anni di età.

Significativa l’espressione usata dal sindaco Danilo Lo Giudice: “Finalmente un progetto dove non si parla solo di calcio, ma si va oltre”. Il presidente della Figc Messina Leonardo La Cava: “Ogni opera che si realizza nel settore giovanile è importante, soprattutto dal punto di vista sociale, un progetto grande di spessore”. “Sogno, Formazione e Sport” tre parole che hanno colpito l’attore santateresino Daniele Perrone: “Prima di essere un calciatore, un atleta deve essere uomo, lo Sport Academy è questo”

L’idea e la presentazione

A dirigere la presentazione del progetto Donatella Briganti, presenti i componenti dello staff Sport Project dirigenziale che tecnico, il primo cittadino di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, l’assessore allo sport Ernesto Sigillo, ospite della serata il presidente della Figc di Messina entusiasta del nuovo progetto santateresino, Leonardo La Cava. Presenti nella sala delle conferenze di Villa Ragno, due ospiti d’eccezione, due santateresini doc, l’attore Daniele Perrone e il presidente del Miami United Roberto Saccà.

Come nasce l’idea del progetto lo ha spiegato il dirigente Paolo Spadaro: “Un gruppo di sognatori in cui abbiamo coinvolto con il loro supporto anche le nostre famiglie, la donna è al centro del nostro progetto, un’emozione enorme per vedere concretizzarsi un sogno, una realtà, un progetto che prevede dei professionisti in campo, ma anche delle figure fuori dal terreno del gioco, psicologo, nutrizionista, osteopata, uno staff medico. Vogliamo dare un’opportunità alle famiglie e ai bambini un supporto per quello che è la formazione dei giovani di oggi”.

Organigramma Sport Project Academy

Il Direttore Tecnico – Salvatore Principato: “La valorizzazione del talento associata al divertimento con professionisti in campo, ma soprattutto lavoreremo sulla prevenzione in diretto contatto con le famiglie”

Pasquale Filiciotto: “Obiettivo di dare a Santa Teresa di Riva e all’intero comprensorio jonico quelle conoscenze, una metodologia frutto di esperienze di corsi fatti negli anni”

Enrico Santoro: “Un progetto dove la condivisione è importante, trasmettere la nostra idea ai nostri ragazzi e alle famiglie”.

Presidente: Chiara Cicala

Vice Presidente: Enrico Santoro

Segretario: Viviana Natale

Staff Tecnico

Salvatore Principato (Direttore Tecnico), Pasquale Filiciotto, Arturo Carciotto, Enrico Santoro, Orazio Vittorio, Antea Manzi.

Staff Medico

Fisioterapista: Giuseppe Crupi

Psicologo: Alessandra Maccarrone

Nutrizionista: Francesca Carasì

Medico Sociale: Sergio Maimone

Articoli correlati