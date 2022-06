Santa Teresa Riva. Cade con la carrozzina in una scarpata, disabile ritrovato dopo ore - Tempostretto

Per fortuna non sembra in gravi condizioni ma ha vissuto una giornata da incubo

Era uscito di casa ieri mattina con la sua carrozzina elettrica, a Santa Teresa Riva, ma poi si erano perse le sue tracce. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e così sono iniziate le ricerche.

L’uomo, un disabile di 66 anni, è stato trovato solo nel pomeriggio, riverso in un terreno incolto, per fortuna in condizioni di salute non gravi. Con la sua carrozzina era finito in una scarpata, in contrada Bolina, chiedendo aiuto invano.

Una volta trovato, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per portarlo in salvo. E’ stato portato all’ospedale San Vincenzo di Taormina in condizione di salute relativamente buone.