Da Santa Teresa Riva a Furci e Messina. Domenica la “50 miglia sulla riviera jonica”

Oltre settanta equipaggi iscritti alla ventunesima edizione

Un evento imperdibile per tutti gli amanti delle auto storiche. Domenica 6 aprile si svolgerà la la 21ª edizione della manifestazione iscritta a calendario nazionale Asi, la “50 Miglia sulla Riviera Jonica”, presentata a Furci dal presidente dell’Automotoclub del Minotauro Taormina, Fabio Altadonna.

Con oltre 70 equipaggi pronti a sfidarsi, questa celebrazione della passione per le auto d’epoca promette di offrire un’esperienza indimenticabile lungo la splendida Riviera Jonica Messinese.

La manifestazione prevede due prove di regolarità cronometrate: la prima si svolgerà a Santa Teresa di Riva e la seconda proprio a Furci Siculo. A seguire, i partecipanti si avventureranno in un percorso panoramico di circa 40 chilometri, attraversando paesaggi mozzafiato, affascinanti borghi marinari e svariati punti di interesse storici.

La tappa finale si terrà a Messina, dove le vetture saranno esposte al pubblico di appassionati nelle suggestive vie adiacenti al Teatro Vittorio Emanuele.

La “50 Miglia sulla Riviera Jonica” non è solo un evento per gli appassionati di auto, ma un vero e proprio raduno di famiglie e curiosi. Durante la giornata, saranno organizzate attività collaterali, tra cui un incontro con i Vespa Club Siciliani impegnati in una Messina-Taormina denominata “Due Mari in Faro Basso” e la manifestazione Asi Motoday 2025, con esposizione di moto storiche e collegamento streaming con le Piazze più Belle d’Italia.

Non mancherà una visita guidata dello splendido Teatro Vittorio Emanuele di Messina, ospitati dal Presidente Orazio Miloro. La giornata proseguirà con il pranzo in un noto ristorante locale, dove sarà possibile gustare prodotti tipici della zona.

Le iscrizioni, aperte a tutti i possessori di auto d’epoca, hanno già raggiunto il tutto esaurito, dimostrando l’entusiasmo e l’interesse per questo evento unico.