Sant'Agata, Mancuso presenta la squadra - Tempostretto

Completata la nuova giunta, il sindaco promette incarichi anche per i consiglieri comunali

Prima uscita ufficiale della squadra del Mancuso bis a Sant’Agata Militello. Il primo cittadino ha presentato, in aula consiliare alla presenza della segretaria comunale Maria Gabriella Crimi, la giunta municipale nominata dopo le recenti elezioni amministrative.

Consiglieri comunali coinvolti

“Ho formato la giunta seguendo un iter di grande trasparenza, con un percorso democratico attraverso cui ho sentito tutti i candidati della nostra lista, insieme ai quali abbiamo condiviso il criterio per la nomina dei due assessori mancanti rispetto a quelli che erano già stati indicati in campagna elettorale, Calogero Pedalà, Domenico Barbuzza e Salvatore Sanna – dice Bruno Mancuso -La scelta è ricaduta sulle due donne, Valeria Fazio ed Ilaria Pulejo, nell’ottica di una continuità amministrativa per il buon lavoro già svolto nel precedete mandato, ed avendo ottenuto entrambe un ottimo risultato elettorale.”

L’obiettivo di tutto l’esecutivo, spiega il primo cittadino alla presentaione, è coinvolgere quanto più possibile i vari consiglieri comunali anche attraverso specifiche sub-deleghe; tutti i candidati infatti entreranno in consiglio per via delle surroghe degli assessori.

Le deleghe degli assessori

Calogero Pedalà (vicesindaco): Manutenzione e servizi in rete; Verde pubblico, ambiente ed ecologia; Protezione civile; Autoparco; Agricoltura e Zootecnia; Commercio, Artigianato e SUAP; Cooperazione, Pesca e attività produttive.

Domenico Barbuzza: Bilancio, finanze, patrimonio, economia e Tributi; Provveditorato; Servizi cimiteriali; Polizia municipale; Viabilità; CED e transizione digitale; Servizi informatici; Semplificazione amministrativa; Tutela degli animali; Efficientamento energetico; Trasparenza e comunicazione.

Salvatore Sanna: Contrade; Rapporti con il consiglio comunale; Affari legali e contenzioso; Sport, turismo e spettacolo; Cultura, beni culturali e tempo libero; Folklore e tradizioni; Affari generali e istituzionali; Giudice di pace.

Valeria Fazio: Edilizia economica e popolare; Politiche per il personale e gestione delle risorse umane; Servizi elettorali e demografici; Rapporti con le associazioni; Centri d’incontro; Democrazia partecipata; Politiche giovanili; Toponomastica; URP.

Ilaria Pulejo: Servizi alla persona e disabilità; Diritti di cittadinanza; Pubblica istruzione; Asilo nido; Infanzia; Pari opportunità; Politiche per l’immigrazione; Cooperazione internazionale e gemellaggi; Igiene e Sanità pubblica; Sicurezza sui luoghi di lavoro; Politiche per la famiglia.

Alla competenza esclusiva del Sindaco sono al momento riservate le seguenti materie e tutte quelle non attribuite e non delegate agli assessori: Strategie di sviluppo economico e locale; Programmazione negoziata; Servizi e rapporti sovra territoriali; Area interna Nebrodi; Edilizia privata e S.U.E.; Lavori pubblici e infrastrutture; Pianificazione urbanistica e difesa del suolo; Demanio.