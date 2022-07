Sant'Agata Militello, muore 5 giorni dopo la caduta dal monopattino - Tempostretto

Pietro Mostaccio si è spento al Policlinico di Messina, dopo 5 giorni di coma

MESSINA – Si è spento oggi dopo cinque giorni di agonia Pietro Mostaccio, vittima di un brutto incidente avvenuto sabato scorso a Sant’Agata Militello. Il 42enne è caduto col monopattino, in contrada Telegrafo, e ha battuto violentemente la testa. Ricoverato d’urgenza all’ospedale del centro nebroideo, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico per via della gravità delle ferite e delle conseguenze del trauma cranico.

Qui i medici non hanno potuto fare altro che porlo in coma farmacologico, nella speranza che le sue condizioni si stabilizzassero. Oggi, però, il tracollo.

Pietro non è l’unica vittima del week end nero sulle strade messinesi. Il giorno dopo un incidente in bici, sempre a Sant’Agata, è costato la vita al ciclista Federico Latteri.