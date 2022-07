L'incidente è avvenuto sulla Ss113

SANT’AGATA DI MILITELLO – Un ciclista 52enne è morto questa mattina all’ospedale di Sant’Agata di Militello per le conseguenze di un incidente avvenuto sulla Statale 113. Per cause non ancora accertate, il ciclista si è scontrato con un’autovettura all’altezza di contrada Giancola, riportando gravi ferite. Trasportato in ambulanza, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Indagano i carabinieri.