Sant'Agata Militello, sigilli a lido abbandonato - Tempostretto

Sull'area di 300 metri quadri sequestra dalla Guardia Costiera c'era già un ordine di sgombero

Occupa un’area di circa 300 metri quadri il lido abbandonato sul litorale di Sant’Agata Militello, sequestrato dalla Guardia costiera locale durante un servizio di controllo della zona. La struttura occupa abusivamente un’area demaniale dove ci sono diverse strutture riconducibili al lido, in totale stato

di abbandono e degrado e perciò costituenti un reale e attuale pericolo per la salute e la pubblica incolumità, nonché un concreto rischio per la balneazione, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero.



Il titolare delle strutture è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’occupazione sine titulo di suolo demaniale marittimo e per non aver osservato gli ordini di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi precedentemente emanati dagli Enti competenti. La Guardia Costiera di Sant’Agata Militello continuerà nei prossimi giorni ad effettuare controlli di carattere demaniale e ambientale finalizzati a salvaguardare l’ambiente marino e costiero nell’intero territorio di giurisdizione.