Sant'Agata Militello, topi d'appartamento in azione in pieno centro - Tempostretto

Carabinieri a lavoro sui ladri che hanno ripulito l'appartamento di una coppia di coniugi

SANT’AGATA – Si pensa a due vecchie conoscenze “in trasferta” come responsabili del furto in appartamento messo a segno ieri nel pieno della cittadina tirrenica.

Le vittime sono un’anziana coppia di coniugi residente in uno stabile in centro, vicino al cinema Aurora, dove qualcuno approfittando della loro assenza è entrato nell’appartamento, dopo aver forzato appena una finestra, e l’ha ripulito di denaro e preziosi, per poi dileguarsi indisturbati. Era mattina e il colpo compiuto in pieno giorno e in una zona così centrale ha destato parecchia preoccupazione in paese.

A lavoro i Carabinieri della compagnia locale, che stanno passando al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona.