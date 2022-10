Sant'Agata. Sconfitte il "Città" in serie D e l'Academy femminile - Tempostretto

In Serie D il Ragusa vince in casa di misura, in C femminile l'Academy subisce 5 reti al Fresina

SANT’AGATA DI MILITELLO – Le due rappresentative di Sant’Agata sono andate incontro a due sconfitte. In Serie D la compagine maschile ha ceduto di misura sul campo del Ragusa. Decisamente più netto lo stop inflitto dal Chieti all’Academy Sant’Agata al Biagio Fresina. Le ragazze santagatesi cadono sotto le reti di Makulova, Gissi, Stivaletta, Martella e Giulia Di Camillo.

Tornando al Città di Sant’Agata queste le parole di mister Vanzetto dopo la terza sconfitta stagionale: “È stata una gara decisa dall’episodio dubbio del gol segnato dai padroni di casa (Randis al 75′, ndr) e dunque finita con un risultato che non rispecchia la partita giocata. Nel primo tempo abbiamo visto un match equilibrato tra le due squadre che hanno avuto molte occasioni per sbloccarlo, senza però riuscirci. Nella seconda frazione di gioco il Sant’Agata ha dominato sul Ragusa, fino al gol, poi il nervosismo creatosi in campo ha sicuramente influito sul rendimento della squadra nella seconda parte dell’ultima frazione di gioco”.

Ragusa – Città di Sant’Agata 1-0

La partita non ci mette molto a decollare e dopo 8 minuti il Città di Sant’Agata potrebbe sbloccarla con Squillace, ma il suo tiro viene respinto dal palo. Al 17′ ci prova Bonfiglio, il pallone esce di poco. Un minuto dopo sul versante opposto strepitoso salvataggio di Monteiro che nella circostanza rischia l’autogol. Ragusa ancora pericoloso poco dopo sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo con Pertosa che ti testa devia accanto al palo. Al 30′ nitida palla gol per i locali, che con Napoli, pareggiano il legno colpito da Squillace. Quattro minuti più tardi è Brunetti a sbrogliare una situazione complicata.

Nella ripresa al 62′ bel pallone di Bonfiglio per l’incornata di Morleo, leggermente alta. Un minuto dopo ci prova Vitale ma il portiere di casa è attento e blocca. E’ il miglior momento per il Città di Sant’Agata che tra il 66′ ed il 69′ ci prova due volte con Calafiore che trova la risposta del portiere Busà. Al 71′ Amelia viene stoppato dalla tempestiva uscita di Curtosi poi al 74′ ci prova l’ex Catalano su punizione ma Curtosi neutralizza. Il gol dei padroni di casa arriva al 75′ con Randis che devia in rete un cross di Napoli. La reazione santagatese è affidata ad destro di Morleo ma ancora una volta Busà risponde presente. Prima del triplice fischio da segnalare una punizione di Catalano che sfiora l’incrocio.

