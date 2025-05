Sant’Agata, Sport Volley Letojanni e Athlon trionfano alla Don Bosco Cup

Manifestazione pallavolistica targata Pgs Messina che ha visto le finali giocarsi al PalaRescifina tra le formazioni under femminili

MESSINA – Il PalaRescifina, lo scorso 6 maggio, è stato teatro delle finali provinciali della Don Bosco Cup 2025 organizzata dalla Pgs Messina. Una giornata soprattutto di festa tutta dedicata alla pallavolo femminile, con in campo le otto squadre finaliste delle categorie Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18. A trionfare nella giornata sono state: Progetto Volley S. Agata per le categorie Under 13 e Under 14, Sport Volley Letojanni nella categoria Under 16 e Athlon Pace del Mela per l’Under 18. Le ragazze si sono distinte per tecnica, determinazione e spirito di squadra, regalando spettacolo e dimostrando quanto sia in salute il movimento giovanile.

Soddisfazione dal comitato Pgs Messina

“Quest’anno siamo cresciuti tanto – dichiarano dal Comitato PGS Messina – sia come numeri che come qualità delle proposte sportive. Con 40 squadre iscritte nel settore pallavolo, abbiamo raggiunto traguardi importanti. L’obiettivo è sempre quello: offrire ai ragazzi e alle ragazze un percorso che li faccia crescere non solo come atleti, ma anche come persone. Dietro ogni partita c’è più della voglia di vincere: c’è un progetto educativo che punta alla crescita completa dell’atleta, nel pieno stile PGS”.