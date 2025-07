Sant’Alessio in Aspromonte paese longevo, centenari sempre in aumento

Sant’Alessio è un paese longevo con notevoli miglioramenti delle condizioni di vita. L’esistenza dei centenari è un indicatore puntuale di benessere

SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE – L’ultimo centenario di Sant’Alessio è Antonino D’Agostino, persona semplice, precisa e riflessiva, padre di due figlie Anna e Lucrezia, che fino a pochissimi anni addietro pedalava con la sua inseparabile bicicletta recandosi nella sua sempre curata campagna.

Una persona di altri tempi diremmo; invece è una persona che continua a vivere, felicemente, il nostro tempo con cento anni vissuti bene, avvolto dall’affetto delle figlie, dei nipoti e di tutti i familiari.

Sant’Alessio, negli ultimi 5 anni, ha festeggiato 5 concittadini Centenari, tre donne e due uomini, che rappresentano l’1,6% della popolazione residente, un dato molto superiore alla media nazionale pari allo 0,04%.

Secondo i dati ISTAT i centenari in Italia sono sempre in aumento con prevalenza delle donne, come anche nel nostro paese e, con la speranza nel cuore, ci accingiamo a festeggiare altri due nostri concittadini nel 2026 e nel 2027.

Sant’Alessio è un paese longevo con notevoli miglioramenti delle condizioni di vita. L’esistenza dei centenari è sicuramente un indicatore puntuale di benessere, ma anche una sfida che l’Amministrazione comunale vuole cogliere per pensare e progettare una Comunità in grado di garantire la qualità della vita anche dopo i cento anni.

Il Sindaco, Francesco Marra e tutta l’Amministrazione Comunale, si uniscono affettuosamente al genetliaco del signor Antonino D’Agostino, augurando buon Centenario e buona vita.