Sant'Angelo di Brolo, il 2 agosto è la festa della "Rattata" - Tempostretto

Il festival della granita vedrà in gara i più noti gelatieri della zona

Si lavora a Sant’Angelo di Brolo per la prima edizione de “A rattata … dallo sherbet alla granita siciliana”, che si terrà il prossimo 2 agosto, nella storica piazza Vittorio Emanuele a Sant’Angelo di Brolo. Una kermesse, fortemente voluta dal sindaco Francesco Paolo Cortolillo e dal vice sindaco con delega al turismo e spettacolo Pippo Palmeri, che punta i riflettori sulle origini della famosa granita siciliana.

Il programma dell’evento

La manifestazione prenderà il via alle 18 del 2 agosto con varie degustazioni (dalla “rattata”, allo sherbet per giungere alle odierne granite) lungo le viuzze del borgo di Sant’Angelo di Brolo, a partire da piazza Vittorio Emanuele.

Il premio e le novità

Il programma della manifestazione prevede, oltre alle varie degustazioni di “rattata”, “sherbet” e “granite siciliane” a cura dei produttori locali e dei paesi della zona, per i quali verrà istituito un premio. Tra le sorprese della manifestazione ci sarà anche una novità in assoluto, ossia il pianoforte gigante che si suona con i piedi, tra i più grandi del mondo, di ben 5 metri di lunghezza per 60 chilogrammi, e 4 ottave il quale, oltre a strumento di divertimento è utilizzabile anche come accompagnamento acustico.