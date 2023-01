Santi Trovato commissario straordinario dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara - Tempostretto

La nomina disposta dall'assessore regionale al Territorio e Ambiente

FRANCAVILLA DI SICILIA – Si è insediato il commissario straordinario dell’Ente Parco fluviale Alcantara. E’ l’ingegnere Santi Trovato. All’insediamento erano presenti l’ex presidente Renato Fichera, il direttore reggente Anonio Lo Dico e alcuni funzionari dell’Ente. La nomina di un commissario straordinario è stata disposta dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana con decreto del 17 gennaio scorso. Trovato, dirigente dell’Amministrazione regionale, in servizio presso l’Ersu di Messina, guiderà l’ente Parco fluviale dell’Alcantara sino alla data di insediamento del presidente. “Dobbiamo collaborare e fare gruppo – ha detto ai dipendenti il commissario – soprattutto per sopperire alla carenza di organico. E per fare ciò servono collaborazione estima reciproca”. Che sicuramente – assicura il direttore Lo Dico -non mancherà come accaduto con i commissari e i presidenti in passato”. (Nella foto Trovato, a sinistra, e Fichera)