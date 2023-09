Santino Morabito nuovo presidente degli arbitri messinesi - Tempostretto

Morabito è arbitro dal 1992, nella sezione di Messina succede a Massimiliano Lo Giudice come nuovo presidente

MESSINA – Santino Francesco Morabito è il nuovo presidente della Sezione Arbitri di Messina della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’assemblea sezionale ha dato piena fiducia all’arbitro che ha cominciato la carriera nel 1992, Morabito che era l’unico candidato in corsa per la presidenza ha diretto nei campionati nazionali fino alla stagione sportiva 2006/07 operando anche come Quarto Ufficiale di Gara in Serie A.

Successivamente ha iniziato il percorso dirigenziale, prima come Vice Presidente della Sezione di Messina, incarico ricoperto per otto anni, e poi per tre anni come designatore nel Comitato Regionale Sicilia. Il nuovo presidente Morabito succede a Massimiliano Lo Giudice, il quale dopo 11 anni al timone della sezione di Messina, da questa stagione sportiva, è andato a ricoprire il prestigioso incarico di Componente della Commissione Nazionale Arbitri di Serie D.

Articoli correlati