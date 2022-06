Santo Stefano Camastra. Auto finisce fuori strada, feriti marito e moglie - Tempostretto

Sono stati portati all'ospedale di Mistretta

Un incidente autonomo si è verificato lungo la strada che porta in contrada Orti a Santo Stefano Camastra. Una coppia di coniugi ha cappottato con la propria auto, finendo la corsa fuori strada. A prestare i primi soccorsi sono stati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto immediatamente ad estrarre i due dal veicolo. Per loro per fortuna solo tanta paura per dei traumi apparsi di lieve entità, anche se l’ambulanza del 118 intervenuta sul posto ha preferito trasportare i due all’ospedale di Mistretta in via precauzionale.

Per il recupero del mezzo nella scarpata, si è dovuto attendere l’arrivo di una gru dei soccorsi stradali Ruberto, che dopo qualche ora sono riusciti a recuperare la macchina finita nella scarpata. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili Urbani che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.