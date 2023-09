Santo Stefano di Briga: la "cciappa" e "u paloggiu", i giochi di un tempo rivivono per una sera VIDEO - Tempostretto

Il villaggio si prepara a festeggiare la Madonna della Vena. Sabato 2 la "Notte Celeste". La processione l'8 settembre

MESSINA. Sono iniziati con il primo giorno di Novena, gli appuntamenti religiosi e non in onore della Madonna della Vena, protettrice di Santo Stefano di Briga. Ieri nella piazza del villaggio, si è rivissuta l’atmosfera gioiosa di tanti anni fa, quando si giocava per strada. Sono stati riproposti per grandi e piccini, i passatempi dei nostri nonni e genitori, fra i tanti, i caratteristici giochi della “ciappa” e del “paloggio”.

Le manifestazioni proseguono sabato 2 settembre con la “Notte Celeste”, organizzata e curata dalla Parrocchia San Giovanni. Nel corso della manifestazione, a partire dalle ore 20,30 si darà al visitatore la possibilità di calarsi nelle bellezze storico-artistiche del villaggio di S. Stefano di Briga. Durante la serata, i visitatori saranno guidati lungo un percorso artistico-culturale attraverso il quale poter toccare con mano il patrimonio del villaggio e della stessa parrocchia. Artisti, poeti, musicisti locali (e tanto altro) arricchiranno l’esperienza realizzando sul posto le loro opere e accompagnandovi con della dolce musica dal vivo. Sarà inoltre possibile gustare prodotti tipici e cucinati sul posto.