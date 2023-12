Santoro lascia la presidenza di Pmi Sicilia: "Fare commercio a Messina è impossibile" VIDEO - Tempostretto

Il titolare del bar messinese abbandona la carica dell'associazione delle micro e piccole e medie imprese: "Non posso aiutare gli altri commercianti"

MESSINA -“Io non posso aiutare i commercianti messinesi e quindi mi dimetto dalla presidenza di Pmi Sicilia. Anche il presidente della Confcommercio (Carmelo Picciotto, n.d.r.) dovrebbe dimettersi perché non possiamo aiutare i nostri assistiti. Sono un rompiscatole e quindi è meglio che vada via. Fare commercio a Messina è impossibile a causa di chi ci governa. Ma tornerò più forte di prima”.

Queste le dichiarazioni in video di Lino Santoro, titolare del noto bar e fino ad oggi responsabile regionale dell’associazione che si occupa delle micro e piccole e medie imprese. “Successivamente, motiverò le ragioni delle dimissioni”, ha aggiunto.

Di recente, è esploso il caso del dehors, al bar Santoro, prima sanzionato dal Comune per poi scoprire, 24 ore dopo, che la situazione era regolare.