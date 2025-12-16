 Saponara, passa la sfiducia: Merlino non è più sindaco

Saponara, passa la sfiducia: Merlino non è più sindaco

Redazione

Saponara, passa la sfiducia: Merlino non è più sindaco

martedì 16 Dicembre 2025 - 14:21

In otto hanno fatto decadere il primo cittadino, che ci riproverà in primavera

SAPONARA – Otto consiglieri hanno votato la mozione di sfiducia. Così è decaduto, a Saponara, il sindaco Giuseppe Merlino. In quattro, ora contrari all’amministrazione, provenivano dalla sua compagine. Anche la presidente del Consiglio comunale, Maria Spidalieri, ha bocciato il primo cittadino, su iniziativa dei gruppi “Insieme per un Futuro Comune” e “Risolleviamo Saponara”. 

In ogni caso, Merlino si ricandiderà in privamavera e proverà a tornare come sindaco. Il tutto in un’ottica trasversale, senza legarsi ad alcun partito.

Un commento

  1. Cittadino sconvolto 16 Dicembre 2025 17:01

    … un epilogo preannunciato!!!

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Ponte sullo Stretto. Il “tesoretto” revocato e i fondi statali che finiscono in tutta Italia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED