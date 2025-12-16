Saponara, passa la sfiducia: Merlino non è più sindaco

In otto hanno fatto decadere il primo cittadino, che ci riproverà in primavera

SAPONARA – Otto consiglieri hanno votato la mozione di sfiducia. Così è decaduto, a Saponara, il sindaco Giuseppe Merlino. In quattro, ora contrari all’amministrazione, provenivano dalla sua compagine. Anche la presidente del Consiglio comunale, Maria Spidalieri, ha bocciato il primo cittadino, su iniziativa dei gruppi “Insieme per un Futuro Comune” e “Risolleviamo Saponara”.

In ogni caso, Merlino si ricandiderà in privamavera e proverà a tornare come sindaco. Il tutto in un’ottica trasversale, senza legarsi ad alcun partito.