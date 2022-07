Saponara, sorpresi a rubare limoni: in due arrestati dai carabinieri - Tempostretto

Si tratta di due messinesi già noti alle forze dell'ordine

SAPONARA – I carabinieri della stazione di Saponara hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne ed un 39enne, entrambi residenti a Messina, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112, relativa a due persone che dopo avere scavalcato la recinzione, si sono introdotte in un terreno agricolo in contrada Vini di Saponara, per asportare dei limoni dagli alberi. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha consentito di sorprendere i due individui intenti a caricare gli agrumi su un’autovettura. Vano il tentativo di fuga dei due. Dopo un breve inseguimento sono stati fermati e bloccati. Pertanto, la refurtiva recuperata, circa 160 chilogrammi di limoni, già caricati sul veicolo, è stata restituita al legittimo proprietario ed i due sono stati arrestati, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni, in regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo.