Sara Ciancio vestirà la maglia di Akademia anche nella prossima stagione - Tempostretto

Il libero umbro è la terza conferma in vista del prossimo anno. Non arriva la conferma invece per l'opposto francese Aurelia Ebatombo

MESSINA – L’Akademia Sant’Anna si tiene stretta la sua “piccola peste” e ufficializza la prosecuzione del percorso con il libero Sara Ciancio. Continua quindi a prendere forma il roster con il quale la società messinese affronterà per il secondo anno consecutivo il campionato di serie A2 femminile. Dopo la new entry Payne e le conferme di Martinelli e Mearini, il club messinese ufficializza la prosecuzione con il libero Sara Ciancio.

Una scelta che la società ha preso di concerto con coach Bonafede che si affiderà in difesa al libero umbro anche nella prossima in serie A2. Ciancio è stata definita dalla società un “tassello in grado di recitare affidabilità in un ruolo delicato come quello del libero”. Personalità solare, si era definita l’unica non scaramantica all’interno dello spogliatoio dello scorso anno, grande voglia di migliorarsi tecnicamente, allenandosi e giocando sempre con il sorriso.

La biografia di Sara Ciancio

Classe ’99, nativa di Città di Castello (PG), Sara è giunta in riva allo Stretto durante la campagna acquisti estiva della trascorsa annata, proveniente dalla Desi Volley Palmi, dove giocò con l’attuale compagna Mearini. Nonostante la giovane età per il libero in maglia Akademia un curriculum già ricco di esperienze maturate su campi prevalentemente di B1. Dopo una stagione in serie C con la Pallavolo San Mariano (2013/2014), la Ciancio gioca stabilmente in B1 e B2 (Castelbellino, stagione 2017/18), vestendo la casacca della Pallavolo Trevi (2014/2021). Nel suo percorso pallavolistico anche la partecipazione alle finali nazionali Under 16 ed Under 18 negli anni di Trevi.

La numero 4 di Akademia, alla sua prima partecipazione in campionati di serie A2, è stata impiegata più volte a rafforzare la linea difensiva ed ha sempre mostrato quello spirito di sacrificio, attenzione ed attaccamento alla maglia richiesti per centrare il prestigioso obiettivo della salvezza. Solo due presenze da titolare per lei, partita nello starting six solo con coach Breviglieri, ma in realtà è spesso subentrata in campo come arma in più a partita in corso per ottenere un cambio palla nelle fasi calde di tutti i match disputati nella poule salvezza.

Aurelia Ebatombo via da Messina

Quasi contestualmente alla conferma di Ciancio, con un post sulla propria pagina facebook, Akademia Sant’Anna ha ufficializzato anche l’addio di Aurelia Ebatombo. Una notizia per gli addetti ai lavori già intuita dopo l’arrivo della straniera Payne in quel ruolo.

La francese di Courbevoie è stata la top scorer della stagione tra le messinesi con 445 punti a referto tra stagione regolare e poule salvezza, 24 volte in doppia cifra su 32 partite. Ad inizio stagione ha pagato il ritorno ad una buona condizione fisica dopo un infortunio, in alcune partite invece è sembrata un po’ spenta, ma come tutte le compagne ha beneficiato della cura Bonafede chiudendo al meglio la stagione e mettendo a terra più volte punti pesanti nella scalata salvezza.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore:

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice:

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma)

Libero: Sara Ciancio (conferma)

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi

Opposto: Aurelia Ebatombo

Schiacciatrice:

Centrale:

Libero: Giorgia Faraone

