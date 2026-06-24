Saracena Swim Cup, a Brolo trionfano i Swimblu Calderone e Di Mario

Seconda tappa del Grand Prix Sicilia in acque libere, nella gara di 5km vincono Calderone e Perdichizzi, nel miglio nautico De Gaetano e Bruni

BROLO – Si è svolta a Brolo la terza edizione della Saracena Swim Cup di nuoto di fondo, seconda tappa del Grand Prix Sicilia Openwater 2026. La manifestazione sportiva ha compreso, di mattina, il III° Trofeo Saracena e a seguire, nel pomeriggio, la 2.da edizione del Miglio dei Lancia.

Il Trofeo Saracena Swim Cup, premio “Elettrosud”, nella combinata tra le due gare, è stato vinto da Giorgia Di Mario e Salvatore Calderone. Cristina Scotto, all’inizio della premiazione, ha ricordato il compianto nuotatore e amico Nino Micali, scomparso prematuramente lo scorso anno: “A lui va il nostro ricordo affettuoso. Anche stavolta sarebbe arrivato primo nella sua categoria…”

La giornata della Saracena Swim Cup

Il percorso della Saracena è stato articolato su una distanza di 5 Km, Brolo – Gliaca di Piraino, e ritorno sul litorale brolese. Nel Miglio dei Lancia, gli atleti hanno coperto un percorso di forma triangolare che dalla spiaggia di Brolo si è sviluppato per una lunghezza di 1.852 metri, andata e ritorno, con doppiaggio dello Scoglio di Brolo. Come nelle previsioni, le due competizioni si sono rivelate super partecipate e dense di interesse, in virtù del luogo, caratterizzato da una splendida giornata di sole e di mare, in cui intere famiglie, nella prima domenica d’estate, hanno potuto godersi un evento sportivo, particolarmente colorato e agonisticamente ambito e combattuto. L’evento, organizzato dalle ASD Sciacquazza e Ulysse Nuoto Messina. si è avvalso del patrocinio dei comuni di Brolo e Piraino.

L’organizzazione e la direzione tecnica sono state affidate a Cristina Scotto, nuotatrice di gran fondo e organizzatrice di gare in mare. Il tutto si è svolto in presenza di Paolo Zanoccoli, organizzatore del GP Sicilia Openwater. Il servizio di emergenza medica è stato assicurato dalla Misericordia di S.Angelo di Brolo. La preparazione del campo di gara e l’assistenza in acqua sono state garantite da imbarcazioni locali, sotto la guida di esperti marinai. Presente in entrambe le gare la motovedetta della Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, che sotto il coordinamento del comandante, T.V. Pierdomenico Miscioscia, ha presenziato e vigilato sulla regolarità della manifestazione anche da terra. Per questo, al personale della GC è stato consegnato un riconoscimento. A garantire la sicurezza degli atleti in mare, anche personale dell’ACS – Associazione Cani Salvataggio, presente con quattro unità cinofile altamente specializzate, che hanno peraltro attirato tanto interesse, curiosità e simpatia tra i bagnanti.

Le classifiche finali

Al Trofeo Saracena, di 5 Km, trionfo tra gli agonisti di Andrea Fazio, prodigioso figlio d’arte, che gareggiava per la CN UISP Bologna, che ha coperto il tratto di mare con il tempo di 59 minuti e 28 secondi. Secondo, Salvatore Calderone, Swimblu, con il tempo di 1.01.23. Terzo, Ivan Molonia, UniMe, 1.03.53. Tra le agoniste, prima Sofia Perdichizzi, Swimblu, tempo 1.03.58. Seconda, Giorgia Di Mario, 1.03.59. Terza, Roberta Patania, Polisportiva Augusta, 1.15.06. Categoria Master, primo, Mauro Filippo Gully, Sicilia Nuoto SSD, con il tempo di 1.03.58. Secondo, Claudio Grillo, Poseidon, 1.04.32. Terzo, Alessandro Mollica, La Meridiana, 1.05.05. Tra le donne, prima Annamaria Sapuppo, Sicilia Nuoto, 1.19.41. Seconda, Maria Messina, Trirock, 1.23.31. Terza, Glenda Campisi, Kiron Club, 1.28.39.

Nel Miglio dei Lancia, successo nella categoria agonisti di Davide De Gaetano, Swimblu, con il tempo di 23 min 43 sec. Secondo, Salvatore Calderone, Swimblu, 23 min 50 sec. Terzo, Simone Ferrara, Sicilia Nuoto, 24 min 11 sec. Tra le agoniste, vince la superfavorita Rachele Bruni, atleta olimpionica, pluripremiata delle Fiamme Oro, tempo, 24 min 14 sec. Seconda, Giorgia Di Mario, Swimblu, 24 min 32 sec. Terza, Sofia Perdichizzi, Swimblu, 25 min 45 sec.

Nei Master, primo Alessandro Mollica, La Meridiana, 24 min 47 sec. Secondo, Mauro Filippo Gully, Sicilia Nuoto, 24 min 50 sec. Terzo, Claudio Grillo, Poseidon, 25 min 10 sec. Tra le donne, prima Annamaria Sapuppo, Sicilia Nuoto, 29 min 22 sec. Seconda, Francesca Ghezzi, Ulysse, 29 min 37 sec. Terza, Maria Messina, Trirock, 33 min 40 sec.

Gli atleti e le atlete sul podio sono stati premiati dal sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, e dagli assessori, Carmelo Ziino, Linda Piscioneri, Tina Fioravanti e Amedeo Arasi. In rappresentanza del Comune di Piraino ha consegnato i premi l’assessore Mario Raffaele. Premiatrice speciale, la super campionessa di nuoto di fondo Rachele Bruni, per il secondo anno consecutivo ospite d’onore della manifestazione.