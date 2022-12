Savoca. Assegnato riconoscimento al Comune per l'impegno in ambito culturale - Tempostretto

La consegna è stata effettuata da Domenico Venuti, consigliere nazionale d'onore per la regione Sicilia dell’AssoFante

SAVOCA – Il Comune di Savoca ha ricevuto il prof. Domenico Venuti, consigliere nazionale d’onore per la regione Sicilia dell’AssoFante, istituzione riconosciuta dal Ministero della Difesa, e presidente generale dei Co B-Ge inspired Onu Unesco Oms. Venuti ha conferito all’amministrazione del sindaco Massimo Stracuzzi il riconoscimento pubblico del Centro Europeo di Studi Universitari dei Co B-GE Human Reaghts and Peace Pramemium Honoris Causa per avere posto in rilievo i valori culturali, umanitari e etno-antropologici di fede sacrale, espressi anche dal presepe vivente, con richiamo all’art.9 della Costituzione ed ai convegni internazionali dell’Unesco sollecitati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo volitivi per i processi dinamici della cultura.

Hanno accompagnato il consigliere nazionale Venuti, il capitano Um. CO B-GE Lidia Arena e il capitano Maurizio Buccheri, tutti accolti dall’amministrazione comunale di Savoca e dal direttore del Museo, Diego Cavallaro.