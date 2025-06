Savoca e la “Notte Romantica”: sabato 21 giugno visite guidate, musica live e menu a tema

Decima edizione dell'evento promosso dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia" con il supporto del Comune

Savoca si prepara ad accogliere la decima edizione della Notte Romantica, in programma per sabato 21 giugno 2025. Un evento speciale che unisce arte, cultura, musica e sapori in un’atmosfera incantata, nel giorno del solstizio d’estate. L’iniziativa, nata per celebrare l’amore in tutte le sue forme, coinvolgerà residenti e visitatori in un percorso emozionante tra i vicoli medievali, le terrazze panoramiche, i monumenti storici e i locali tipici del borgo siciliano, reso celebre anche dal film “Il Padrino”.

Grazie alla collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, guidata dall’Arciprete Don Francesco Broccio e con la Pro Loco Savoca APS sarà possibile visitare i siti monumentali e fruire di una visita guidata del centro storico. Cuore dell’evento sarà il “Love Concert” che avrà luogo alle ore 21:00 presso Piazza Fossia e vedrà l’esibizione della band “Onda Sonora – Acustic mood” per la celebrazione di un momento romantico sotto il cielo stellato.

Non mancheranno le eccellenze enogastronomiche locali: le attività offriranno menù dedicati alla serata, pensati per celebrare l’amore attraverso i sapori autentici del territorio.

“La Notte Romantica, giunta alla X edizione – ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi – è un’occasione unica per vivere Savoca in una dimensione intima, emozionale e partecipata.Invitiamo cittadini, visitatori e turisti a vivere questa esperienza con il cuore aperto, lasciandosi trasportare dalla magia di una notte unica, nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia”.

“La Notte Romantica – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Sergio Trimarchi – rappresenta uno dei momenti più attesi e significativi tra gli eventi estivi per i borghi appartenenti all’Associazione. Non è solo una celebrazione dell’amore, ma anche un’occasione per valorizzare l’anima autentica di Savoca, fatta di storia, bellezza e accoglienza. Quest’anno festeggiamo la decima edizione, un traguardo importante che testimonia il successo e la partecipazione crescente attorno a questo evento in Savoca ma anche in tutta l’Italia e capace di coinvolgere tutte le generazioni”.

L’evento è promosso dall’associazione nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” e con il supporto di tutti i comuni facenti parte della stessa e degli operatori turistici, associazioni culturali e volontari locali.