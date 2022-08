"Savoca eventi", arte e cultura per promuovere uno dei borghi più belli d'Italia - Tempostretto

Rappresentazioni teatrali, incontri letterari, musica e tanto altro

SAVOCA – L’Amministrazione comunale del sindaco Massimo Stracuzzi ha presentato, insieme all’assessore alla cultura, turismo e spettacolo, Sergio Trimarchi, il calendario delle manifestazioni estive 2022. Un calendario poliedrico costituito da più di 20 diversi eventi che avranno luogo sia nel centro storico del borgo medievale sia nelle frazioni a valle. Gli eventi di maggiore interesse culturale sono la rappresentazione de la “Medea” di Luciano Violante con regia di Giuseppe Dipasquale e la commedia “La Spiaggia” di Luca De Bei con regia di Giovanni Anfuso. Prosegue, inoltre, la collaborazione con l’Associazione il Tamburo d’Aci di Davide Urso con la manifestazione “Sicily Folk Festival” – giovedì sera appuntamento in piazza San Francesco di Paola con Antonio Smiriglia – e la rassegna “Savoca Borgo d’autore”, format ideato l’anno precedente dall’assessore alla cultura, turismo e spettacolo per la presentazione di libri e lo svolgimento di dibattiti culturali.

Savoca foyer per accogliere i visitatori

Quest’anno un ulteriore elemento novità è il format denominato “Savoca foyer”. Il foyer notoriamente è un atrio prospiciente la platea di una sala teatrale in cui gli spettatori hanno la possibilità di intrattenersi prima, durante e dopo uno spettacolo. “Savoca foyer” è istituito come momento di intrattenimento musicale in Piazza Fossia prodromico o successivo alla visita del centro storico, teatro artistico e paesaggistico di riconosciuto valore. Un calendario di eventi all’insegna dell’arte, della culturale e della musica popolare.

“Quest’anno – dice il sindaco Stracuzzi – il calendario delle manifestazioni si arricchisce di nuovi eventi dall’indubbio valore culturale e ricreativo. Ha già avuto luogo la rappresentazione de la “Medea” che ha riscosso un importante successo di pubblico e critica. Il nostro centro storico è un luogo naturale per eventi di primo interesse culturale in Sicilia ed in Italia. Questa strategia di eventi siamo convinti porterà un flusso turistico ad alto valore aggiunto per la nostra comunità. È in corso di organizzazione, inoltre, un piccolo calendario di eventi pensato per i più piccoli”.

Un cartellone per tutti

“Savoca Eventi – aggiunge l’assessore Trimarchi – rappresenta un calendario delle manifestazioni che va incontro ai gusti e alle sensibilità di un pubblico eterogeneo. Abbiamo deciso di puntare su iniziative teatrali, letterarie cosi come musicali, visto anche il successo dell’anno precedente, dalla forte connotazione culturale. Quest’anno, in occasione del 50esimo del film “Il Padrino” di Francis Ford Coppola è stato realizzato un folder con annullo filatelico a tiratura limitata che sarà presentato il 21 agosto, nella stessa data, inoltre, ci sarà una cerimonia di consegna delle targhe alle comparse che hanno preso parte alla famosa pellicola. Un ulteriore momento di primo interesse sarà il 25 agosto con la presentazione del libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” di Felice Cavallaro. Lo stesso narra le tragedie di mafie del 1992, da una prospettiva intima, inedita e femminile”.