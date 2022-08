Savoca, finanziata nell'ambito del Pnrr la realizzazione di una mensa scolastica - Tempostretto

La somma ammonta a 127mila e 800 euro, la soddisfazione degli amministratori

SAVOCA – Il progetto per la realizzazione di una mensa scolastica a servizio del plesso scolastico della frazione Rina di Savoca, è stato ammesso in modo definitivo al finanziamento nell’ambito del Pnrr (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”) per un importo di 127mila e 800 euro. La comunicazione del ministero è giunta nella giornata di lunedì 8 aosto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimo Stracuzzi e da tutta l’Amministrazione, in quanto grazie alla realizzazione di questa struttura, si va a completare una serie di servizi essenziali per i ragazzi che frequentano il plesso scolastico che ospita la scuola Primaria e secondaria di I grado di Rina. La speranza è che i lavori possano iniziare nel più breve tempo possibile, in modo tale che, grazie anche alla ristrutturazione in corso nel plesso scolastico di Rina, si possa inaugurare la scuola completamente ristrutturata, efficiente, ammodernata e con annessa mensa scolastica. Il Comune di Savoca, assieme alla Città metropolitana di Messina, sono gli unici due Enti ammessi a finanziamento in Provincia di Messina. “Questo risultato – ha commentato il sindaco Stracuzzi – dimostra ancora una volta che questa Amministrazione sa programmare e sa portare a casa i finanziamenti”.