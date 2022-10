Savoca. Fognature e acquedotto, presentati due progetti da 3,5 milioni - Tempostretto

Richiesti finanziamenti per ammodernare e completare le reti cittadine

SAVOCA – L’amministrazione comunale di Savoca punta sull’ammodernamento e il completamento delle reti idriche e fognarie. In tale prospettiva, approfittando dell’opportunità offerta dal Contratto istituzionale di Sviluppo (Cis) “Acqua bene comune”, sono state già predisposte due richieste di finanziamento. La prima riguarda il “Ripristino e/o sostituzione rete fognaria e opere elettromeccaniche impianto di sollevamento” per un importo totale di € 2.475.000. L’altra il “Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo – Comune di Savoca” di € 1.100.000.

Stracuzzi: “Reti troppo vecchie”

“L’ammodernamento e il completamento delle reti idriche e fognarie – dichiara Massimo Stracuzzi, sindaco di Savoca – sono tra i primi punti del mio programma elettorale al fine di garantire un servizio migliore ai cittadini. Per tale ragione, grazie agli elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico, con la supervisione del nuovo responsabile dell’Area Tecnica, architetto Angelina Muscolino, siamo stati in grado di avanzare due importanti richieste di finanziamento per un totale di oltre 3.500.000 di euro. Tali finanziamenti ci permetterebbero di intervenire in modo serio sulle condotte fognarie e soprattutto su quella idrica che, purtroppo, risulta vetusta ed obsoleta e necessita di continue riparazioni veloci. L’impegno e la programmazione per questi due settori – conclude Stracuzzi – non si esaurirà con queste due richieste di finanziamento, ma continuerà con altri progetti già in cantiere e che l’amministrazione porterà a compimento sempre nell’ottica di migliorare i servizi pubblici”.

