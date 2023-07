Savoca. Lavori per il raddoppio Fs, fino a gennaio 2024 senso unico alternato sulla Sp 17 - Tempostretto

Il transito dei mezzi sarà regolato da impianto semaforico

SAVOCA – La Città Metropolitana di Messina ha istituito il un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, in corrispondenza del km.1+350 della strada provinciale 17 di San Pietro e Paolo nel Comune di Savoca. Il provvedimento entrerà in vigore da lunedì 17 luglio 2023 fino al 17 gennaio 2024. Il senso unico alternato in quel tratto strada è stato emanato per motivi di sicurezza ed è legato alla richiesta inoltrata dal Consorzio Messina Catania Lotto Nord che si occuperà dei lavori di costruzione del viadotto Fiumedinisi, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina – Catania tratta Giampilieri – Fiumefreddo 2° lotto funzionale. Savoca sta pagando già un prezzo molto alto rispetto ai lavori del raddoppio. Il nuovo tracciato, infatti, cancellerà la pista di atletica del centro polifunzionale di Rina.

